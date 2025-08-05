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События

На юге Казахстана ощутили толчки от землетрясения магнитудой 5,9

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 19:11 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 5 августа 2025 года в 18:44 по времени Астаны зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр подземных толчков с координатами 41,310° с.ш. и 72,690° в.д. располагался на территории Кыргызстана, в 408 километрах на юго-запад от Алматы. Энергетический класс землетрясения составил 13,1, магнитуда – MPV 5,9.

По данным сейсмологов, расчетная интенсивность в населенных пунктах Казахстана составила 2 балла.

Слабые толчки ощутили жители Жамбылской, Туркестанской областей и города Шымкента, в частности, в населенных пунктах Мерке, Кулан, Тараз, Сарыкемер, Бауыржан Момышулы, Аса, Тюлькубас, Ленгер, Кордай, Манкент, Сайрам, Аксукент, Шу, Каратау, Толе Би, Казыгурт, Сарыагаш, Абай и Темирлановка.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. 

Ранее сообщалось, что землетрясение зафиксировали близ Нью-Йорка. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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