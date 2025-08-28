#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.76
627.62
6.7
Происшествия

Горная болезнь пошатнула здоровье туриста в Алматы

Турист, альпинист, путешествие, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 23:42 Фото: pexels
Возле хижины на пике Молодежный группа волонтеров разбила лагерь. У одного из участников резко ухудшилось самочувствие – проявились признаки горной болезни, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, для сопровождения при спуске с высоты более 4000 метров были направлены спасатели с КСП "Туюк-Су".

Спустя два часа они передали туриста врачам Центра медицины катастроф МЧС РК. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

Поисково-спасательные работы завершены, все участники в безопасности.

Ранее спасатели спустили женщину на носилках в горах Акмолинской области. По данным МЧС, туристка не могла самостоятельно осуществить спуск с горы Кокшетау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Спасатели спустили женщину на носилках в горах Акмолинской области
Происшествия
21:44, Сегодня
Спасатели спустили женщину на носилках в горах Акмолинской области
Автомобиль без водителя застрял в русле реки в Алматы
Происшествия
20:31, Сегодня
Автомобиль без водителя застрял в русле реки в Алматы
Завершено расследование по факту жестокого обращения с детьми в Жамбылской области
Происшествия
19:49, Сегодня
Завершено расследование по факту жестокого обращения с детьми в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: