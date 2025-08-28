Горная болезнь пошатнула здоровье туриста в Алматы
Возле хижины на пике Молодежный группа волонтеров разбила лагерь. У одного из участников резко ухудшилось самочувствие – проявились признаки горной болезни, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, для сопровождения при спуске с высоты более 4000 метров были направлены спасатели с КСП "Туюк-Су".
Спустя два часа они передали туриста врачам Центра медицины катастроф МЧС РК. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.
Поисково-спасательные работы завершены, все участники в безопасности.
Ранее спасатели спустили женщину на носилках в горах Акмолинской области. По данным МЧС, туристка не могла самостоятельно осуществить спуск с горы Кокшетау.
