Как совместить новогодний стол и здоровое питание

Эксперты дали несколько простых советов, чтобы после обильного новогоднего застолья не ухудшилось самочувствие, не было упадка сил и обострения хронических болезней, сообщает Zakon.kz

Чтобы уберечься от этого, достаточно соблюдать советы экспертов "Роспотребнадзора".

Мандарины – главный фрукт на новогодних столах. Перед употреблением их обязательно нужно мыть теплой водой с мылом и есть только чистыми руками.

Оливье – ещё один символ новогодних застолий. Рекомендуется не переедать многокомпонентных салатов с майонезом. К тому же постараться часть компонентов заменить на более здоровые, приготовленные дома и менее жирные.

Маринады лучше заменить на квашеные продукты. При квашении готовый продукт получается благодаря действию молочнокислых бактерий, несущих пользу организму. Так мы получаем пребиотики и клетчатку.

Роспотребнадзор напоминает, что самый здоровый продукт – тот, который приготовлен дома. Поэтому горячие блюда, как и другие, лучше готовить дома.

Ранее мы публиковали несколько интересных рецептов салатов, если надоел оливье.