Спасатели спустили женщину на носилках в горах Акмолинской области

28 августа на пульт 112 Акмолинской области поступило сообщение о том, что в Бурабайском районе женщина повредила ногу, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, туристка не могла самостоятельно осуществить спуск с горы Кокшетау. Преодолев горную местность, спасатели обнаружили женщину на высоте более 250 метров над уровнем моря.

Фото: МЧС РК

Они благополучно спустили ее с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС напоминает: при выходе в горы обязательно изучите свой маршрут, информируйте близких, проверяйте прогноз погоды и берите с собой средства связи.

