Происшествия

Спасатели спустили женщину на носилках в горах Акмолинской области

Спасатели, горы, носилки, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 21:44 Фото: МЧС РК
28 августа на пульт 112 Акмолинской области поступило сообщение о том, что в Бурабайском районе женщина повредила ногу, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, туристка не могла самостоятельно осуществить спуск с горы Кокшетау. Преодолев горную местность, спасатели обнаружили женщину на высоте более 250 метров над уровнем моря.

Фото: МЧС РК

Они благополучно спустили ее с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС напоминает: при выходе в горы обязательно изучите свой маршрут, информируйте близких, проверяйте прогноз погоды и берите с собой средства связи.

Ранее мы сообщали о том, что автомобиль без водителя застрял в русле реки в Алматы.

Аксинья Титова
