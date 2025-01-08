Учитель упал во время украшения елки в Семее: его выписали из больницы

Учителя, пострадавшего при украшении елки в Семее, сегодня, 8 января 2025 года, выписали из больницы, сообщает Zakon.kz.

Министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве сообщил, что в ходе проверки обстоятельств инцидента ответственные лица понесли дисциплинарные взыскания.

"Замакима города получил выговор, руководитель отдела образования за халатное отношение к исполнению закона о статусе педагога был освобожден от занимаемой должности. Три директора были тоже привлечены к дисциплинарной ответственности", – сказал Гани Бейсембаев.

Он отметил, что решается вопрос о выплате компенсации учителю, а также большое внимание уделено восстановлению здоровья педагога. По словам Гани Бейсембаева, у него хорошее самочувствие.

"Взято на особый контроль здоровье нашего педагога. Сегодня утром он вышел из больницы здоровым. Поэтому дальше будем помогать поддерживать нашего коллегу в его дальнейшем восстановлении на своем рабочем месте", – сказал министр.

Глава ведомства добавил, что государственные органы провели экстренное совещание с руководством Управления образования и заместителями акима, чтобы на местах впредь не допускать подобные нарушения. Дополнительно поручено провести мониторинг по нарушениям законодательства о статусе педагога.

Ранее стало известно, что при оформлении главной новогодней елки в Семее пострадал школьный учитель Куат Айткалиев. После инцидента депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов потребовал наказать ответственных. Затем стало известно, кто лишился должности.