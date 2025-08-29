#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
538.54
628.31
6.7
Происшествия

Попытка самоубийства в аэропорту Алматы: стали известны детали инцидента

попытка суицида в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 20:32 Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника линейного отдела полиции (ЛОП) в аэропорту г. Алматы Омирхан Садыров заявил о том, что по факту попытки суицида в терминале внутренних рейсов T1 заведено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Предварительно установлено, что пассажир рейса Алматы – Астана благополучно прибыл в аэропорт, прошел регистрацию и досмотр, после чего ожидал посадку.


"По неизвестным причинам последний не прошел борт самолета, в течение четырех часов находился в зале ожидания, в том числе в кафе. Затем неожиданно зашел в санитарное помещение и совершил действия, повлекшие получение телесного повреждения. Работниками медицинской службы аэропорта ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он доставлен в городскую клиническую полицию", – рассказал Садыров.

В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в терминале внутренних рейсов T1 аэропорта Алматы пассажир попытался причинить себе физический вред в туалетной комнате.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Шестилетняя девочка получила травму в аквапарке Актау
Происшествия
20:04, Сегодня
Шестилетняя девочка получила травму в аквапарке Актау
Перерезал себе горло: в аэропорту Алматы вновь предотвратили трагедию
Происшествия
19:28, Сегодня
Перерезал себе горло: в аэропорту Алматы вновь предотвратили трагедию
Полицейский в Шымкенте насмерть сбил женщину
Происшествия
16:15, Сегодня
Полицейский в Шымкенте насмерть сбил женщину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: