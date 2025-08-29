Попытка самоубийства в аэропорту Алматы: стали известны детали инцидента

Заместитель начальника линейного отдела полиции (ЛОП) в аэропорту г. Алматы Омирхан Садыров заявил о том, что по факту попытки суицида в терминале внутренних рейсов T1 заведено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Предварительно установлено, что пассажир рейса Алматы – Астана благополучно прибыл в аэропорт, прошел регистрацию и досмотр, после чего ожидал посадку.

"По неизвестным причинам последний не прошел борт самолета, в течение четырех часов находился в зале ожидания, в том числе в кафе. Затем неожиданно зашел в санитарное помещение и совершил действия, повлекшие получение телесного повреждения. Работниками медицинской службы аэропорта ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он доставлен в городскую клиническую полицию", – рассказал Садыров. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств происшествия. Ранее сообщалось, что в терминале внутренних рейсов T1 аэропорта Алматы пассажир попытался причинить себе физический вред в туалетной комнате.

