Происшествия

Перерезал себе горло: в аэропорту Алматы вновь предотвратили трагедию

попытка самоубийства в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 19:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В соцсетях распространилась информация о том, что в туалете алматинского аэропорта пассажир "перерезал себе горло". Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу авиагавани.

Выяснилось, что в терминале внутренних рейсов T1 пассажир действительно попытался причинить себе физический вред в туалетной комнате.


"Ситуация была своевременно замечена сотрудниками аэропорта, которые незамедлительно вызвали медицинскую службу. До прибытия бригады скорой помощи пассажиру была оперативно оказана первая медицинская помощь. В настоящее время угрозы его жизни нет, пассажир находится под наблюдением врачей", – ответили в пресс-службе аэропорта Алматы.

Отмечается, что работа авиагавани продолжается в штатном режиме.

Ранее в терминале "Т-1" аэропорта города Алматы полицейские предотвратили схожую трагедию. Мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы.

Елена Беляева
Елена Беляева
