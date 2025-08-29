Перерезал себе горло: в аэропорту Алматы вновь предотвратили трагедию

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В соцсетях распространилась информация о том, что в туалете алматинского аэропорта пассажир "перерезал себе горло". Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу авиагавани.

Выяснилось, что в терминале внутренних рейсов T1 пассажир действительно попытался причинить себе физический вред в туалетной комнате.

"Ситуация была своевременно замечена сотрудниками аэропорта, которые незамедлительно вызвали медицинскую службу. До прибытия бригады скорой помощи пассажиру была оперативно оказана первая медицинская помощь. В настоящее время угрозы его жизни нет, пассажир находится под наблюдением врачей", – ответили в пресс-службе аэропорта Алматы. Отмечается, что работа авиагавани продолжается в штатном режиме. Ранее в терминале "Т-1" аэропорта города Алматы полицейские предотвратили схожую трагедию. Мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы.

