#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
Происшествия

Пьяный мужчина уплыл на лодке в Жамбылской области и пропал

мужчина на лодке в открытом водоеме, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 10:36 Фото: freepik
В ночь на 30 августа 2025 года в Шуском районе Жамбылской области на водохранилище Тасоткель пропал мужчина, сообщает Zakon.kz.

По словам его знакомого, он уплыл на лодке в состоянии алкогольного опьянения и не вернулся.

На место происшествия оперативно выехали спасатели ДЧС региона, задействовав спецтехнику и плавсредства для поисков.

"Мужчина вскоре был найден живым. Он находился на берегу водоема. Медицинская помощь ему не понадобилась", – рассказали в МЧС.

Фото: МЧС РК

Ранее мы сообщали, что в Актюбинской области мужчина пытался спасти подростка и погиб вслед за ним.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Задержан бывший замначальника Департамента полиции Жамбылской области
Происшествия
09:30, Сегодня
Задержан бывший замначальника Департамента полиции Жамбылской области
Двух девушек эвакуировали с высоты 4300 метров в горах Алматы
Происшествия
09:14, Сегодня
Двух девушек эвакуировали с высоты 4300 метров в горах Алматы
Столкновение двух автомобилей произошло утром в Алматы
Происшествия
08:22, Сегодня
Столкновение двух автомобилей произошло утром в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: