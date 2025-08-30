Пьяный мужчина уплыл на лодке в Жамбылской области и пропал

В ночь на 30 августа 2025 года в Шуском районе Жамбылской области на водохранилище Тасоткель пропал мужчина, сообщает Zakon.kz.

По словам его знакомого, он уплыл на лодке в состоянии алкогольного опьянения и не вернулся.

На место происшествия оперативно выехали спасатели ДЧС региона, задействовав спецтехнику и плавсредства для поисков.

"Мужчина вскоре был найден живым. Он находился на берегу водоема. Медицинская помощь ему не понадобилась", – рассказали в МЧС.

Фото: МЧС РК

