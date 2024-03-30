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Пропавших в Абайской области мужчину и его внучку нашли спасатели

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 12:09 Фото: МЧС РК
30 марта спасатели Абайской области нашли двух пропавших граждан – мужчину 1965 года рождения и его внучку 2013 года рождения, сообщает Zakon.kz.
"Их нашли в ходе поисково-спасательных работ в 25 км от населенного пункта. Вертолет поднялся в воздух. Пропавшим людям медицинская помощь не требовалась", – сообщили в МЧС.

Ранее мы писали, что в Абайской области продолжают искать троих пропавших на воде мужчин. 

В Аягозском районе Абайской области смыло мост, талые воды подтопили дворовые участки. 28 марта режим ЧС природного характера местного масштаба объявили в Аксуатском районе Абайской области.

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