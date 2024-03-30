Пропавших в Абайской области мужчину и его внучку нашли спасатели

Фото: МЧС РК

30 марта спасатели Абайской области нашли двух пропавших граждан – мужчину 1965 года рождения и его внучку 2013 года рождения, сообщает Zakon.kz.

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