Женщина выбежала на объездную дорогу в Алматы и погибла под колесами машины
По информации нашего корреспондента, инцидент случился сразу за развязкой ВОАД с улицей Толе би.
Автомобиль LiXiang двигался по объездной в северном направлении. Сразу за развязкой с улицей Толе би, по словам водителя, на дорогу внезапно выскочила женщина.
"Машина двигалась по крайней левой полосе и удар был такой силы, что женщина, достаточно крупного телосложения, перелетела через отбойник. Она упала на другую сторону проезжей части, где автомобили ехали во встречном направлении", – сообщил корреспондент Zakon.kz.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции, криминалист и дознаватель. Также они занимаются установлением личности погибшей. Судя по тому, что на ней были надеты спецжилеты, она может относиться к какой-то дорожной службе.
