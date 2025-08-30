Женщина выбежала на объездную дорогу в Алматы и погибла под колесами машины

Смертельное ДТП случилось сегодня, 30 августа 2025 года, на восточной объездной дороге в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации нашего корреспондента, инцидент случился сразу за развязкой ВОАД с улицей Толе би.

Фото: Zakon.kz

Автомобиль LiXiang двигался по объездной в северном направлении. Сразу за развязкой с улицей Толе би, по словам водителя, на дорогу внезапно выскочила женщина.

Фото: Zakon.kz

"Машина двигалась по крайней левой полосе и удар был такой силы, что женщина, достаточно крупного телосложения, перелетела через отбойник. Она упала на другую сторону проезжей части, где автомобили ехали во встречном направлении", – сообщил корреспондент Zakon.kz.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции, криминалист и дознаватель. Также они занимаются установлением личности погибшей. Судя по тому, что на ней были надеты спецжилеты, она может относиться к какой-то дорожной службе.

