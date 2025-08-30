#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
538.54
628.31
6.7
Происшествия

Женщина выбежала на объездную дорогу в Алматы и погибла под колесами машины

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 17:34 Фото: Zakon.kz
Смертельное ДТП случилось сегодня, 30 августа 2025 года, на восточной объездной дороге в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации нашего корреспондента, инцидент случился сразу за развязкой ВОАД с улицей Толе би.

Фото: Zakon.kz

Автомобиль LiXiang двигался по объездной в северном направлении. Сразу за развязкой с улицей Толе би, по словам водителя, на дорогу внезапно выскочила женщина.

Фото: Zakon.kz

"Машина двигалась по крайней левой полосе и удар был такой силы, что женщина, достаточно крупного телосложения, перелетела через отбойник. Она упала на другую сторону проезжей части, где автомобили ехали во встречном направлении", – сообщил корреспондент Zakon.kz.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции, криминалист и дознаватель. Также они занимаются установлением личности погибшей. Судя по тому, что на ней были надеты спецжилеты, она может относиться к какой-то дорожной службе.

Утром 28 августа 2025 года в Алмалинском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием общественного автобуса №65 и трех легковых автомобилей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Сточные воды снова отравляют воздух в Актау и пригороде
Происшествия
12:42, Сегодня
Сточные воды снова отравляют воздух в Актау и пригороде
Пьяный мужчина уплыл на лодке в Жамбылской области и пропал
Происшествия
10:36, Сегодня
Пьяный мужчина уплыл на лодке в Жамбылской области и пропал
Задержан бывший замначальника Департамента полиции Жамбылской области
Происшествия
09:30, Сегодня
Задержан бывший замначальника Департамента полиции Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: