#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
541.19
636.44
6.49
Происшествия

ДТП в Алматы на ВОАД: машину искорежило до неузнаваемости

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 17:35 Фото: Zakon.kz
В Алматы во второй половине дня 22 сентября на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием Volkswagen Polo, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, иномарка двигалась в северном направлении. И в районе пересечения с ул. Шокая Volkswagen по неустановленной причине резко свернул вправо.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 17:35

Фото: Zakon.kz

Машина потеряла управление, залетела на бордюр, затем на тротуар и на полном ходу боком врезалась в опору рекламного билборда. После этого автомобиль закрутило и отбросило в сторону на газон.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 17:35

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель, прибывшие медики увезли его в больницу.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 17:35

Фото: Zakon.kz

В иномарке были пассажиры. Один из них, который тоже получил в аварии травмы, рассказал, что они ехали по крайней левой полосе и перестроились на вторую полосу, а потом снова решили уйти на левую. После этого автомобиль потерял управление.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 17:35

Фото: Zakon.kz

Кроме того, как оказалось, автомобиль прокатный.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 17:35

Фото: Zakon.kz

На ВОАД из-за аварии образовалась серьезная пробка.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 17:35

Фото: Zakon.kz

Накануне, 21 сентября, в Алматы легковушка протаранила деревья и врезалась во встречное авто.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Алматы и Кенсан-Намдо создадут совместное производство лифтов и реализуют образовательные проекты
17:26, Сегодня
Алматы и Кенсан-Намдо создадут совместное производство лифтов и реализуют образовательные проекты
Не Париж и не Бали: какие города признаны самыми счастливыми для отдыха
16:59, Сегодня
Не Париж и не Бали: какие города признаны самыми счастливыми для отдыха
В Актобе открылся современный скейт-парк
16:59, Сегодня
В Актобе открылся современный скейт-парк
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: