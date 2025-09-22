ДТП в Алматы на ВОАД: машину искорежило до неузнаваемости

В Алматы во второй половине дня 22 сентября на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием Volkswagen Polo, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, иномарка двигалась в северном направлении. И в районе пересечения с ул. Шокая Volkswagen по неустановленной причине резко свернул вправо.

Фото: Zakon.kz

Машина потеряла управление, залетела на бордюр, затем на тротуар и на полном ходу боком врезалась в опору рекламного билборда. После этого автомобиль закрутило и отбросило в сторону на газон.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель, прибывшие медики увезли его в больницу.

Фото: Zakon.kz

В иномарке были пассажиры. Один из них, который тоже получил в аварии травмы, рассказал, что они ехали по крайней левой полосе и перестроились на вторую полосу, а потом снова решили уйти на левую. После этого автомобиль потерял управление.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, как оказалось, автомобиль прокатный.

Фото: Zakon.kz

На ВОАД из-за аварии образовалась серьезная пробка.

Фото: Zakon.kz

Накануне, 21 сентября, в Алматы легковушка протаранила деревья и врезалась во встречное авто.