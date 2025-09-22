ДТП в Алматы на ВОАД: машину искорежило до неузнаваемости
По предварительной информации, иномарка двигалась в северном направлении. И в районе пересечения с ул. Шокая Volkswagen по неустановленной причине резко свернул вправо.
Фото: Zakon.kz
Машина потеряла управление, залетела на бордюр, затем на тротуар и на полном ходу боком врезалась в опору рекламного билборда. После этого автомобиль закрутило и отбросило в сторону на газон.
В результате ДТП пострадал водитель, прибывшие медики увезли его в больницу.
В иномарке были пассажиры. Один из них, который тоже получил в аварии травмы, рассказал, что они ехали по крайней левой полосе и перестроились на вторую полосу, а потом снова решили уйти на левую. После этого автомобиль потерял управление.
Кроме того, как оказалось, автомобиль прокатный.
На ВОАД из-за аварии образовалась серьезная пробка.
