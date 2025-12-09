#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
514.74
599.36
6.71
События

В Атырау водитель автобуса насмерть сбил шестилетнего ребенка

автобус, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 21:21 Фото: Zakon.kz
Водитель автобуса был сразу же задержан. Заведено уголовное дело, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла рано утром в микрорайоне Байтақ-2. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в районе автобусной остановки, когда на него наехал общественный транспорт, следовавший по маршруту. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По словам очевидцев, мальчик шел в школу со своей сестрой, которая учится в 4 классе. 

В пресс-службе ДП Атырауской области уточнили, что за рулем автобуса находился 58-летний водитель.

"В настоящее время водитель задержан, зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Zakon.kz писал о смертельном наезде на ребенка в пригородном селе Таскала.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
Водитель автобуса сбил насмерть ребенка в Атырау
21:10, 30 августа 2025
Водитель автобуса сбил насмерть ребенка в Атырау
В Астане автобус насмерть сбил женщину
09:49, 28 августа 2024
В Астане автобус насмерть сбил женщину
Пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Таразе
19:35, 29 января 2024
Пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Таразе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: