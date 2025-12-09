В Атырау водитель автобуса насмерть сбил шестилетнего ребенка

Водитель автобуса был сразу же задержан. Заведено уголовное дело, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла рано утром в микрорайоне Байтақ-2. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в районе автобусной остановки, когда на него наехал общественный транспорт, следовавший по маршруту. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По словам очевидцев, мальчик шел в школу со своей сестрой, которая учится в 4 классе.

В пресс-службе ДП Атырауской области уточнили, что за рулем автобуса находился 58-летний водитель.

"В настоящее время водитель задержан, зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

