Огонь распространяется в горах Алматинской области
Пока специальный корреспондент Zakon.kz находится на месте инцидента, редакция запросила информацию в департаменте по ЧС Алматинской области.
В пресс-служба ДЧС Алматинской области сообщили, что 30 августа в 13:50 в Карасайском районе, Шамалганском сельском округе, на территории государственного земельного запаса в горной местности произошло загорание сухой травы на предварительной площади около 15 гектаров.
Фото: Zakon.kz
Для координации действий на месте был организован оперативный штаб. Созданы три боевых участка, по двум из которых достигнута локализация. Сложность тушения пожара заключается в порывах шквального ветра скоростью до 15-20 м/с, а также в сложном горном рельефе, местами со склонами до 60-80 градусов.
Для ликвидации возгорания задействованы силы и средства: 85 человек и 12 единиц техники ДЧС Алматинской области, ДЧС г. Алматы, воинской части 28237, а также местные исполнительные органы.
В горной местности тушение проводится с использованием хлопушек. Данный метод эффективный способ быстро сбивать пламя и не допускать его распространения на труднодоступных склонах.
Дополнительно: версия поджога на данный момент не исключается, обстоятельства устанавливаются. В результате теплового воздействия дикие животные могли покинуть привычные места обитания.
Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что пожар, расположенный в локальной близости от текущего также тушили в горах Алматинской области.