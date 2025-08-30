#АЭС в Казахстане
Происшествия

Огонь распространяется в горах Алматинской области

Пожар в горах Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 00:00 Фото: Zakon.kz
Пожар распространяется в горах Алматинской области. Предварительно, горят горы Ушконыр в Карасайском районе. Огонь виден за несколько десятков километров, фотографии сняты нашим корреспондентом близ алматинского Кок Тобе, сообщает Zakon.kz.

Пока специальный корреспондент Zakon.kz находится на месте инцидента, редакция запросила информацию в департаменте по ЧС Алматинской области.

В пресс-служба ДЧС Алматинской области сообщили, что 30 августа в 13:50 в Карасайском районе, Шамалганском сельском округе, на территории государственного земельного запаса в горной местности произошло загорание сухой травы на предварительной площади около 15 гектаров.

Фото: Zakon.kz

Для координации действий на месте был организован оперативный штаб. Созданы три боевых участка, по двум из которых достигнута локализация. Сложность тушения пожара заключается в порывах шквального ветра скоростью до 15-20 м/с, а также в сложном горном рельефе, местами со склонами до 60-80 градусов.

Для ликвидации возгорания задействованы силы и средства: 85 человек и 12 единиц техники ДЧС Алматинской области, ДЧС г. Алматы, воинской части 28237, а также местные исполнительные органы.

В горной местности тушение проводится с использованием хлопушек. Данный метод эффективный способ быстро сбивать пламя и не допускать его распространения на труднодоступных склонах.

Дополнительно: версия поджога на данный момент не исключается, обстоятельства устанавливаются. В результате теплового воздействия дикие животные могли покинуть привычные места обитания.

Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что пожар, расположенный в локальной близости от текущего также тушили в горах Алматинской области.

Аксинья Титова
