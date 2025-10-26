10 туристов оказались в беде в алматинских горах

Спасатели Алматинской области дважды приходили на помощь людям в горах Талгарского района, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, первый случай произошел в ущелье Котырбулак, где группа из шести студентов 17-18 лет, утром поднялась в горы и самостоятельно не смогла спустится потеряв ориентир с наступлением ночи.

Вторая группа из четырех взрослых любителей горных прогулок сбилась с пути при спуске с пика Башута.

Все 10 человек были найдены и благополучно спущены с гор до населенного пункта. В медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее сообщалось, что туристу потребовалась помощь врачей в горах Алматы.