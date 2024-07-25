В горах Алматинской области заблудился 45-летний мужчина

В Карасайском районе Алматинской области в горах заблудился 45-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, в поисково-спасательных работах приняли участие спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда. Принятыми мерами, мужчина был найден ими вблизи ущелья "Известковое".

Фото: пресс-служба МЧС РК

В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Также 24 июля в Алматинской области в городе Есик во дворе частного жилого дома произошло загорание навеса гаража и бани.