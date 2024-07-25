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В горах Алматинской области заблудился 45-летний мужчина

Спасательный отряд, собаки-спасатели, кинологи, спасатели с собаками, спасательный отряд с собаками, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 06:03 Фото: Zakon.kz
В Карасайском районе Алматинской области в горах заблудился 45-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, в поисково-спасательных работах приняли участие спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда. Принятыми мерами, мужчина был найден ими вблизи ущелья "Известковое".

Алматинская область, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 06:03

Фото: пресс-служба МЧС РК

В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Также 24 июля в Алматинской области в городе Есик во дворе частного жилого дома произошло загорание навеса гаража и бани.

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