Происшествия

Прогулка нетрезвого павлодарца едва не закончилась трагедией

в Павлодаре спасатели уберегли пьяного мужчину от трагедии, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 19:07 Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре на реке Усолка нетрезвый 44-летний мужчина гулял по тонкому льду, подвергая себя смертельной опасности. Инцидент заметили сотрудники ДЧС региона, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте, спасатели воспользовались спецснаряжением, сопроводили гражданина до безопасного участка берега и передали его сотрудникам полиции.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области напоминает жителям региона о строгой необходимости соблюдения мер безопасности на водоемах в период ледостава. Выход на тонкий лед крайне опасен, особенно в условиях нестабильной температуры. Нахождение на льду в состоянии алкогольного опьянения многократно увеличивает риск провала и гибели.

Ранее спасатели Караганды уберегли девушку от опасного поступка.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
