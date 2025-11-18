Прогулка нетрезвого павлодарца едва не закончилась трагедией
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре на реке Усолка нетрезвый 44-летний мужчина гулял по тонкому льду, подвергая себя смертельной опасности. Инцидент заметили сотрудники ДЧС региона, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в департаменте, спасатели воспользовались спецснаряжением, сопроводили гражданина до безопасного участка берега и передали его сотрудникам полиции.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области напоминает жителям региона о строгой необходимости соблюдения мер безопасности на водоемах в период ледостава. Выход на тонкий лед крайне опасен, особенно в условиях нестабильной температуры. Нахождение на льду в состоянии алкогольного опьянения многократно увеличивает риск провала и гибели.
Ранее спасатели Караганды уберегли девушку от опасного поступка.
