Спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Алматы кот оказался на высоком дереве во дворе одной из многоэтажек Бостандыкского района, откуда не смог спуститься самостоятельно. После нескольких безуспешных попыток спасти пушистого друга детвора обратились за помощью в службу 112, сообщает Zakon.kz.

Спасатели быстро откликнулись на просьбу и с помощью трехколенной лестницы поднялись к древолазу, сняли его с дерева и вручили детям. "Спасательная операция завершилась под аплодисменты очевидцев. Для нас важна каждая жизнь!" Пресс-служба МЧС РК Ранее сотни казахстанцев помогли спасенным черепахам вернуться в природу.

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