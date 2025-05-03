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Происшествия

Спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 22:11 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алматы кот оказался на высоком дереве во дворе одной из многоэтажек Бостандыкского района, откуда не смог спуститься самостоятельно. После нескольких безуспешных попыток спасти пушистого друга детвора обратились за помощью в службу 112, сообщает Zakon.kz.

Спасатели быстро откликнулись на просьбу и с помощью трехколенной лестницы поднялись к древолазу, сняли его с дерева и вручили детям.

"Спасательная операция завершилась под аплодисменты очевидцев. Для нас важна каждая жизнь!"Пресс-служба МЧС РК

Ранее сотни казахстанцев помогли спасенным черепахам вернуться в природу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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