Спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алматы кот оказался на высоком дереве во дворе одной из многоэтажек Бостандыкского района, откуда не смог спуститься самостоятельно. После нескольких безуспешных попыток спасти пушистого друга детвора обратились за помощью в службу 112, сообщает Zakon.kz.
Спасатели быстро откликнулись на просьбу и с помощью трехколенной лестницы поднялись к древолазу, сняли его с дерева и вручили детям.
"Спасательная операция завершилась под аплодисменты очевидцев. Для нас важна каждая жизнь!"Пресс-служба МЧС РК
Ранее сотни казахстанцев помогли спасенным черепахам вернуться в природу.
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