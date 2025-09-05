#АЭС в Казахстане
Происшествия

Стало известно, почему женщины похитили и пытали девушку-подростка в Алматинской области

женщины похитили и пытали девушку-подростка в Алматинской области из ревности, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 23:30 Фото: Zakon.kz
Мать пострадавшей в Алматинской области школьницы показала видео пыток и заявила, что две женщины похитили ее дочь, избили и изнасиловали из-за ревности, сообщает Zakon.kz.

Женщина рассказала, что некий знакомый обещал помочь ее дочери поступить в университет на юридический факультет. Но внезапно с подростком связалась неизвестная и представилась невестой этого мужчины. Приревновав своего жениха, она решила наказать девочку, отмечает КТК.

В итоге 16-летнюю девушку отвезли в безлюдное место, прижгли руки сигаретами, избили и заставили целовать им ноги. А после взяли палку и решили надругаться над одиннадцатиклассницей.

Подозреваемых задержали. Они находятся в изоляторе. По данному факту заведено уголовное дело.

Ранее в Казнете распространилась информация о том, что в Алматинской области две женщины похитили и пытали девушку-подростка.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
