Происшествия

Груженая фура из Беларуси застряла в грязи в Актобе

спасатели помогли иностранцу, оказавшемуся в затруднительной ситуации, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 01:51 Фото: МЧС РК
На линию 112 Актюбинской области поступило сообщение о том, что в городе Актобе, в районе Астана, на повороте застряла груженая фура. Для оказания помощи были направлены силы МЧС, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, спасатели успешно извлекли грузовой автомобиль Volvo из грязи и отбуксировали его на безопасный участок дороги.

"В салоне находился водитель – гражданин Беларуси, который в медицинской помощи не нуждался, смог продолжить движение самостоятельно и отблагодарил спасателей за оказанную помощь", – рассказали в министерстве.

МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, особенно в сложных дорожных и погодных условиях.

Ранее сообщалось, что пятерых мужчин искали в районе Алтая при помощи дрона.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
