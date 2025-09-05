Груженая фура из Беларуси застряла в грязи в Актобе

На линию 112 Актюбинской области поступило сообщение о том, что в городе Актобе, в районе Астана, на повороте застряла груженая фура. Для оказания помощи были направлены силы МЧС, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, спасатели успешно извлекли грузовой автомобиль Volvo из грязи и отбуксировали его на безопасный участок дороги.

"В салоне находился водитель – гражданин Беларуси, который в медицинской помощи не нуждался, смог продолжить движение самостоятельно и отблагодарил спасателей за оказанную помощь", – рассказали в министерстве.

МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, особенно в сложных дорожных и погодных условиях.

