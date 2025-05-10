В Актюбинской области 15 туристов застряли в грязи

В Сарыкольском районе Актюбинской области 10 мая сотрудники МЧС оказали помощь группе туристов, застрявших в грязи на проселочной дороге, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, после обильных осадков автомобиль, в котором находились 15 человек, застрял в раскисшей местности при возвращении с мавзолея "Барак батыр".



"Для оказания помощи была направлена машина высокой проходимости "Вахтовка". Спасатели отбуксировали транспортное средство на твердое покрытие. Медицинская помощь никому не потребовалась", – говорится в сообщении.

После эвакуации путники смогли продолжить движение самостоятельно.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Молодой парень оказался в горной ловушке на высоте 3000 метров в Алматинской области.