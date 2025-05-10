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Происшествия

В Актюбинской области 15 туристов застряли в грязи

Актюбинская область, туристы, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 01:12 Фото: МЧС РК
В Сарыкольском районе Актюбинской области 10 мая сотрудники МЧС оказали помощь группе туристов, застрявших в грязи на проселочной дороге, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, после обильных осадков автомобиль, в котором находились 15 человек, застрял в раскисшей местности при возвращении с мавзолея "Барак батыр".

"Для оказания помощи была направлена машина высокой проходимости "Вахтовка". Спасатели отбуксировали транспортное средство на твердое покрытие. Медицинская помощь никому не потребовалась", – говорится в сообщении.

После эвакуации путники смогли продолжить движение самостоятельно.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Молодой парень оказался в горной ловушке на высоте 3000 метров в Алматинской области. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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