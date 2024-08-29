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Законодательство РК

Автомобиль с туристами застрял в песке во время кемпинга в Жетысуской области

машина застряла в песке в Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 23:17 Фото: скриншот видео
29 августа вечером на службу 112 поступило сообщение о том, что в селе Лепсы Саркандского района Жетысуской области застряла машина с людьми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, на место происшествия выехали спасатели оперативно-спасательного отряда.

"Силами МЧС автомашина была эвакуирована на основную дорогу. Трое человек находящиеся в легковой автомашине в медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.


Ранее в Балхаше из горящей квартиры огнеборцы помогли выбраться пожилому человеку.

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