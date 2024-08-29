Автомобиль с туристами застрял в песке во время кемпинга в Жетысуской области

Фото: скриншот видео

29 августа вечером на службу 112 поступило сообщение о том, что в селе Лепсы Саркандского района Жетысуской области застряла машина с людьми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, на место происшествия выехали спасатели оперативно-спасательного отряда.

"Силами МЧС автомашина была эвакуирована на основную дорогу. Трое человек находящиеся в легковой автомашине в медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.

Ранее в Балхаше из горящей квартиры огнеборцы помогли выбраться пожилому человеку. Читайте также Подростки заблудились в горах Алматы

Следите за новостями zakon.kz в: