Угонщик устроил ДТП с тремя авто в Костанае

Автоугонщик устроил ДТП с тремя машинами в Костанае, однако его сдали отпечатки пальцев, сообщает Zakon.kz.

В полиции поделились, что ночью 6 сентября 2025 года в одном из дворов Костаная был угнан незапертый автомобиль ВАЗ-21099, оставленный с ключами в замке зажигания. Угонщик, не справившись с управлением, совершил столкновение с тремя машинами – BMW, Toyota Alphard и Fiat, после чего скрылся с места происшествия.

Фото: ДП Костаная

Наряды полиции были незамедлительно ориентированы на розыск подозреваемого. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой – старший криминалист оперативно-криминалистической группы Данияр Нурканов. В ходе осмотра он изъял отпечатки пальцев с автомобиля. При проверке по базе данных была установлена личность, причастная к угону. Им оказался 27-летний житель Костаная.

Фото: ДП Костаная

По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится досудебное расследование. Кроме того, будет дана правовая оценка обстоятельствам ДТП, а также рассмотрен вопрос возмещения материального ущерба, причиненного владельцам пострадавших автомобилей.

Фото: ДП Костаная

Полиция напоминает казахстанцам о необходимости бережного отношения к своему имуществу: не оставляйте ключи в машине, всегда закрывайте двери и не оставляйте транспорт без присмотра.

