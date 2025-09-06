#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
Происшествия

Угонщик устроил ДТП с тремя авто в Костанае

Угонщик устроил ДТП с тремя авто в Костанае, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 13:18 Фото: ДП Костаная
Автоугонщик устроил ДТП с тремя машинами в Костанае, однако его сдали отпечатки пальцев, сообщает Zakon.kz.

В полиции поделились, что ночью 6 сентября 2025 года в одном из дворов Костаная был угнан незапертый автомобиль ВАЗ-21099, оставленный с ключами в замке зажигания. Угонщик, не справившись с управлением, совершил столкновение с тремя машинами – BMW, Toyota Alphard и Fiat, после чего скрылся с места происшествия.

Фото: ДП Костаная

Наряды полиции были незамедлительно ориентированы на розыск подозреваемого. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой – старший криминалист оперативно-криминалистической группы Данияр Нурканов. В ходе осмотра он изъял отпечатки пальцев с автомобиля. При проверке по базе данных была установлена личность, причастная к угону. Им оказался 27-летний житель Костаная.

Фото: ДП Костаная

По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится досудебное расследование. Кроме того, будет дана правовая оценка обстоятельствам ДТП, а также рассмотрен вопрос возмещения материального ущерба, причиненного владельцам пострадавших автомобилей.

Фото: ДП Костаная

Полиция напоминает казахстанцам о необходимости бережного отношения к своему имуществу: не оставляйте ключи в машине, всегда закрывайте двери и не оставляйте транспорт без присмотра.

В соцсетях появилось видео, на котором "Газель" выехала на тротуар и сбила девочку. Оказалось, что за рулем грузового автомобиля находился 15-летний подросток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Проснулись звездами: певец и блогер спасли жильцов многоэтажки от пожара в Жамбылской области
Происшествия
12:32, Сегодня
Проснулись звездами: певец и блогер спасли жильцов многоэтажки от пожара в Жамбылской области
Старшеклассник повесился во дворе дома в Шымкенте
Происшествия
03:30, 06 сентября 2025
Старшеклассник повесился во дворе дома в Шымкенте
Груженая фура из Беларуси застряла в грязи в Актобе
Происшествия
01:51, 06 сентября 2025
Груженая фура из Беларуси застряла в грязи в Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: