Происшествия

Сильно пьяный казахстанец в полицейской форме уснул за рулем авто и устроил потасовку в скорой

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 09:29 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Атырау пьяный мужчина устроил драку в машине скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Видео с происшествием появилось в соцсетях 3 октября. На кадрах мужчина в одежде, похожей на форму силовых структур, неадекватно вел себя в машине скорой помощи. Подошедший полицейский с какой-то целью натянул куртку буянившего ему на голову и усадил.

"Вечером 2 октября в микрорайоне Балыкши прохожие заметили Toyota с двумя мужчинами внутри, которые выглядели так, будто потеряли сознание. Люди вызвали "103". Оба оказались в сильном опьянении. Одного передали полиции, второго – 29-летнего жителя Атырау с травмой ноги – погрузили в скорую. Но уже в карете скорой помощи он воспротивился и устроил драку. К слову, он был одет в камуфляж, похожий на полицейскую форму", – говорится в описании к видео.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Атырауской области сообщили, что 2 октября около 19:15 на пульт "102" поступило сообщение о том, что на автобусной остановке стоит без движения автомобиль Toyota Highlander.

"Прибывшими полицейскими установлено, что за рулем находился житель города Атырау 1996 года рождения. На место была вызвана бригада скорой помощи. Мужчина был доставлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт алкогольного опьянения. Дополнительно выяснилось, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 346 Уголовного кодекса – "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления", – прокомментировали в ДП.

Там дополнили, что водитель не является сотрудником полиции, но, действительно, был в форменной одежде правоохранительных органов. По данному факту составляется административный протокол по статье 675 Кодекса об административных правонарушениях – " Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования."

Все материалы в отношении правонарушителя собраны и будут направлены в суд для принятия законного решения.

В конце августа 2025-го в Туркестане фельдшера скорой помощи избил ревнивый муж беременной пациентки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
