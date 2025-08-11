#АЭС в Казахстане
Происшествия

Подросток угнал грузовой автомобиль и сбил девочку в Форт-Шевченко

Подросток угнал грузовой автомобиль и сбил девочку в Форт-Шевченко, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 19:00 Фото: Zakon.kz
В соцсетях появилось видео, на котором "Газель" выехала на тротуар и сбила девочку. Оказалось, что за рулем грузового автомобиля находился 15-летний подросток, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что авария произошла еще 25 июля, однако видео с места происшествия появилось в местных Instagram-пабликах только накануне.

"На кадрах видно, как водитель "Газели" выезжает на пешеходную дорожку, по которой шли люди. В описании к видео указано, что за рулем автомобиля находился восьмиклассник. Он сбил девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая провела пять дней в реанимации, перенесла сложную операцию. В течение месяца она могла питаться только через трубку и не могла двигать телом", – пишет издание.

В Департаменте полиции региона рассказали подробности инцидента.

"Около 6 утра 25 июля на пульт "102" поступило сообщение о наезде "Газели" на девочку 2011 года рождения. За рулем автомобиля находился подросток 2010 года рождения. Он угнал машину у своих родителей и совершил наезд на девочку. Пострадавшая находилась в больнице с различными травмами до 28 июля", – прокомментировали полицейские.

В отношении родителей подростка возбудили два дела по ст. 127 КоАП РК (Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере 10 МРП, или 39 320 тенге) и ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, – наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей (629 120 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет).

Накануне полицейские Тараза предотвратили угон автомобиля стоимостью 30 млн тенге, которым пытались завладеть мошенники.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
