Подросток угнал грузовой автомобиль и сбил девочку в Форт-Шевченко

В соцсетях появилось видео, на котором "Газель" выехала на тротуар и сбила девочку. Оказалось, что за рулем грузового автомобиля находился 15-летний подросток, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что авария произошла еще 25 июля, однако видео с места происшествия появилось в местных Instagram-пабликах только накануне.

"На кадрах видно, как водитель "Газели" выезжает на пешеходную дорожку, по которой шли люди. В описании к видео указано, что за рулем автомобиля находился восьмиклассник. Он сбил девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая провела пять дней в реанимации, перенесла сложную операцию. В течение месяца она могла питаться только через трубку и не могла двигать телом", – пишет издание.

В Департаменте полиции региона рассказали подробности инцидента.

"Около 6 утра 25 июля на пульт "102" поступило сообщение о наезде "Газели" на девочку 2011 года рождения. За рулем автомобиля находился подросток 2010 года рождения. Он угнал машину у своих родителей и совершил наезд на девочку. Пострадавшая находилась в больнице с различными травмами до 28 июля", – прокомментировали полицейские.

В отношении родителей подростка возбудили два дела по ст. 127 КоАП РК (Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере 10 МРП, или 39 320 тенге) и ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, – наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей (629 120 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет).

