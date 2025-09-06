В Актау ночная драка закончилась поножовщиной: двое мужчин в больнице

Двое мужчин получили ножевые ранения в результате ночного конфликта в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 сентября региональное издание lada.kz, инцидент произошел около 01:30 на аллее за первым домом в 12 микрорайоне города.

По данным полиции, между мужчинами, распивавшими спиртные напитки, возник конфликт, в ходе которого двое получили ножевые ранения. Пострадавшие госпитализированы.

По факту проводится досудебное расследование по статье о нанесении вреда здоровью. Подозреваемый установлен и задержан, он помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось о другом происшествии, которое произошло в эту субботу. В Алматинской области задержали мужчину по подозрению в убийстве и похищении девочки.