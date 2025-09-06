#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Актау ночная драка закончилась поножовщиной: двое мужчин в больнице

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 23:06 Фото: pxhere
Двое мужчин получили ножевые ранения в результате ночного конфликта в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 сентября региональное издание lada.kz, инцидент произошел около 01:30 на аллее за первым домом в 12 микрорайоне города.

По данным полиции, между мужчинами, распивавшими спиртные напитки, возник конфликт, в ходе которого двое получили ножевые ранения. Пострадавшие госпитализированы.

По факту проводится досудебное расследование по статье о нанесении вреда здоровью. Подозреваемый установлен и задержан, он помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось о другом происшествии, которое произошло в эту субботу. В Алматинской области задержали мужчину по подозрению в убийстве и похищении девочки. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Алматинской области пламя охватило 7 гектаров камыша
Происшествия
20:07, 06 сентября 2025
В Алматинской области пламя охватило 7 гектаров камыша
В Талгаре машина скорой помощи столкнулась с Lexus: трое пострадали
Происшествия
19:50, 06 сентября 2025
В Талгаре машина скорой помощи столкнулась с Lexus: трое пострадали
Похищение ребенка в Алматинской области: Комитет по охране прав детей сделал заявление
Происшествия
18:49, 06 сентября 2025
Похищение ребенка в Алматинской области: Комитет по охране прав детей сделал заявление
