Кровавой дракой закончился конфликт на автомойке в Туркестанской области
В ауле Загамбар Толебийского района Туркестанской области произошел конфликт, в результате которого одного мужчину зарезали насмерть, второго с многочисленными ножевыми ранениями врачи успели спасти, сообщает Zakon.kz.
По информации КТК, 21-летний Султан Оразгельды мыл машину на мойке самообслуживания. Туда же подъехали еще двое клиентов. Когда началась ссора, Султан позвал на помощь старшего и младшего братьев. Завязалась драка. Один из оппонентов набросился на мужчин с ножом.
"Они сзади подошли, начали грубить, материться, говорили: "Убирайся отсюда". Я сказал: "Зачем ругаетесь? Я и так сейчас уеду". Я позвал братьев, чтобы они успокоили этих мужчин. Мы не собирались драться. Но один из них достал нож и вонзил Магжану прямо в сердце. Мне нанес множество ударов. Когда я поднял голову, то увидел, как один из них держит моего старшего брата, а младший мой, Магжан, лежит в крови, не шевелится". Потерпевший Султан Оразгельды
19-летний Магжан получил удар прямо в сердце, он оказался смертельным. У Султана множество ножевых ранений ног и живота. Молодого мужчину успели довезти в больницу и прооперировать. В данное время его состояние оценивают как стабильное.
Как уточняется, подозреваемых задержали.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. В отношении задержанных избрана мера пресечения – арест. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Пресс-служба ДП Туркестанской области
Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.
Ранее сообщалось, что юношу застрелили, еще троих ранили во время нападения на юге Казахстана.
