#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.49
601.07
6.47
Происшествия

Кровавой дракой закончился конфликт на автомойке в Туркестанской области

кровавой дракой закончилась поездка парней на автомойку в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 22:25 Фото: Zakon.kz
В ауле Загамбар Толебийского района Туркестанской области произошел конфликт, в результате которого одного мужчину зарезали насмерть, второго с многочисленными ножевыми ранениями врачи успели спасти, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 21-летний Султан Оразгельды мыл машину на мойке самообслуживания. Туда же подъехали еще двое клиентов. Когда началась ссора, Султан позвал на помощь старшего и младшего братьев. Завязалась драка. Один из оппонентов набросился на мужчин с ножом.

"Они сзади подошли, начали грубить, материться, говорили: "Убирайся отсюда". Я сказал: "Зачем ругаетесь? Я и так сейчас уеду". Я позвал братьев, чтобы они успокоили этих мужчин. Мы не собирались драться. Но один из них достал нож и вонзил Магжану прямо в сердце. Мне нанес множество ударов. Когда я поднял голову, то увидел, как один из них держит моего старшего брата, а младший мой, Магжан, лежит в крови, не шевелится". Потерпевший Султан Оразгельды

19-летний Магжан получил удар прямо в сердце, он оказался смертельным. У Султана множество ножевых ранений ног и живота. Молодого мужчину успели довезти в больницу и прооперировать. В данное время его состояние оценивают как стабильное.

Как уточняется, подозреваемых задержали.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. В отношении задержанных избрана мера пресечения – арест. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.

Ранее сообщалось, что юношу застрелили, еще троих ранили во время нападения на юге Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Актау ночная драка закончилась поножовщиной: двое мужчин в больнице
23:06, 06 сентября 2025
В Актау ночная драка закончилась поножовщиной: двое мужчин в больнице
Взрыв газа произошел в магазине в Ленгере, два человека пострадали
20:52, 08 февраля 2024
Взрыв газа произошел в магазине в Ленгере, два человека пострадали
В Туркестанской области мужчина молотком убил жену и покончил с собой
01:51, 16 сентября 2025
В Туркестанской области мужчина молотком убил жену и покончил с собой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: