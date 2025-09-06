В Алматинской области задержали мужчину по подозрению в убийстве и похищении девочки
По данным следствия, между подозреваемым и потерпевшей ранее существовали близкие отношения. В ходе возникшего конфликта мужчина выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученного ранения тот скончался на месте. После этого подозреваемый похитил ребенка и скрылся.
В МВД сообщили, что личность злоумышленника была установлена, начались оперативно-розыскные мероприятия. В ходе спецоперации полицейский спецназ освободил девочку. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, ребенок передан матери и находится под наблюдением врачей.
Позднее стало известно, что подозреваемого задержали. Орудие преступления – обрез – изъято.
Министр внутренних дел держал проведение спецоперации под личным контролем, сообщили в пресс-службе МВД РК.
