#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
535.13
627.44
6.52
Происшествия

Задержания прошли в трех регионах Казахстана: в МВД назвали причину

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 09:33 Фото: pexels
В трех областях Казахстана сотрудники Министерства внутренних дел провели задержания в рамках широкомасштабной операции "Қарасора-2025", направленной на выявление и уничтожение природных очагов и плантаций наркосодержащих растений, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили сегодня, 9 сентября 2025 года, в пресс-службе ведомства, операция проводится с июня. Для успешного выполнения задач были привлечены спецподразделения МВД и Национальной гвардии МВД РК, применяются дроны и вертолетная техника.

"Только за три месяца проведено 40 авиационных вылетов, в ходе которых выявлено 20 наркопосевов, уничтожено и изъято свыше 5 тыс. кустов наркосодержащих растений общим весом более 1 тонны".Пресс-служба МВД РК

В области Улытау пресечен канал поставки наркотиков из южных регионов в центральный и северный Казахстан. Задержана преступная группа из четырех человек. У них изъяты автомобили высокой проходимости, нарезное оружие с боеприпасами, а также 103 кг марихуаны, предназначенной для дальнейшего распространения.

В Жамбылской области задержаны двое граждан, занимавшихся заготовкой марихуаны с целью дальнейшей продажи. Изъято свыше 206 кг наркотического средства.

В Западно-Казахстанской области в частном секторе выявлена теплица, в которой осуществлялось незаконное культивирование высококонцентрированной конопли. Изъято 47 кустов общим весом около 135 кг.

В Туркестанской области, в труднодоступных горных районах, созданной спецгруппой с участием подразделений Национальной гвардии МВД РК задержаны трое граждан, у которых изъято нарезное огнестрельное оружие, а также свыше 650 кг конопли и около 48 кг растения мак.

При проведении операций в Жезказгане и Сатпаеве выявлен факт поставки наркосодержащей продукции под видом легального товара. В результате из незаконного оборота изъято более 43 тонн мака.

Всего в рамках операции "Қарасора-2025":

  • выявлено 677 наркопреступлений, в том числе 242 факта сбыта и 220 фактов незаконного культивирования;
  • изъято 2 тонны марихуаны, 47 кг гашиша, 3 тонны растения каннабис, 155 кг синтетических наркотиков и 8,5 тонны прекурсоров;
  • уничтожено более 27 тыс. кустов наркосодержащих растений;
  • ликвидировано 9 нарколабораторий, пресечена деятельность 3 организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной.

"Работа в данном направлении продолжается", – заключили в пресс-службе МВД РК.

8 сентября 2025 года стало известно, что в Черногории задержаны казахстанцы, находящиеся в международном розыске. Они подозреваются в совершении тяжких преступлений, включая незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта, склонение к их потреблению, участие в ОПГ, дачу взятки должностному лицу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Спецоперация АФМ: посылка с сюрпризом из Таиланда стала поводом ареста казахстанца
Происшествия
10:02, Сегодня
Спецоперация АФМ: посылка с сюрпризом из Таиланда стала поводом ареста казахстанца
В горах Заилийского Алатау турист получил травму и не смог спуститься в город
Происшествия
21:58, 08 сентября 2025
В горах Заилийского Алатау турист получил травму и не смог спуститься в город
Подросток сломал шею и пережил клиническую смерть на соревнованиях
Происшествия
21:09, 08 сентября 2025
Подросток сломал шею и пережил клиническую смерть на соревнованиях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: