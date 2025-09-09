Задержания прошли в трех регионах Казахстана: в МВД назвали причину

В трех областях Казахстана сотрудники Министерства внутренних дел провели задержания в рамках широкомасштабной операции "Қарасора-2025", направленной на выявление и уничтожение природных очагов и плантаций наркосодержащих растений, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили сегодня, 9 сентября 2025 года, в пресс-службе ведомства, операция проводится с июня. Для успешного выполнения задач были привлечены спецподразделения МВД и Национальной гвардии МВД РК, применяются дроны и вертолетная техника.

"Только за три месяца проведено 40 авиационных вылетов, в ходе которых выявлено 20 наркопосевов, уничтожено и изъято свыше 5 тыс. кустов наркосодержащих растений общим весом более 1 тонны". Пресс-служба МВД РК

В области Улытау пресечен канал поставки наркотиков из южных регионов в центральный и северный Казахстан. Задержана преступная группа из четырех человек. У них изъяты автомобили высокой проходимости, нарезное оружие с боеприпасами, а также 103 кг марихуаны, предназначенной для дальнейшего распространения.

В Жамбылской области задержаны двое граждан, занимавшихся заготовкой марихуаны с целью дальнейшей продажи. Изъято свыше 206 кг наркотического средства.

В Западно-Казахстанской области в частном секторе выявлена теплица, в которой осуществлялось незаконное культивирование высококонцентрированной конопли. Изъято 47 кустов общим весом около 135 кг.

В Туркестанской области, в труднодоступных горных районах, созданной спецгруппой с участием подразделений Национальной гвардии МВД РК задержаны трое граждан, у которых изъято нарезное огнестрельное оружие, а также свыше 650 кг конопли и около 48 кг растения мак.

При проведении операций в Жезказгане и Сатпаеве выявлен факт поставки наркосодержащей продукции под видом легального товара. В результате из незаконного оборота изъято более 43 тонн мака.

Всего в рамках операции "Қарасора-2025":

выявлено 677 наркопреступлений, в том числе 242 факта сбыта и 220 фактов незаконного культивирования;

изъято 2 тонны марихуаны, 47 кг гашиша, 3 тонны растения каннабис, 155 кг синтетических наркотиков и 8,5 тонны прекурсоров;

уничтожено более 27 тыс. кустов наркосодержащих растений;

ликвидировано 9 нарколабораторий, пресечена деятельность 3 организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной.

"Работа в данном направлении продолжается", – заключили в пресс-службе МВД РК.

8 сентября 2025 года стало известно, что в Черногории задержаны казахстанцы, находящиеся в международном розыске. Они подозреваются в совершении тяжких преступлений, включая незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта, склонение к их потреблению, участие в ОПГ, дачу взятки должностному лицу.