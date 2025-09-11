Десятки тонн пшеницы на 6,5 млн тенге незаконно вывезли из агрофирмы

В Костанайской области полицейские пресекли крупную кражу – злоумышленники похитили 54 тонны пшеницы нового урожая. Об этом 11 сентября 2025 года рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ходе рейда в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок". Участковый инспектор Мейрбек Нургельдин и заместитель начальника отдела полиции Серик Бикетбаев остановили КАМАЗ с прицепом на трассе Аулиеколь – Диевка. Документы на груз вызвали подозрения, а водитель не смог внятно объяснить, откуда зерно и куда оно направляется.

"Грузовик доставили в отдел полиции, где выяснилось, что пшеница похищена с территории ТОО "Агрофирма Диевская". Позже на заранее арендованном складе в поселке Аманкарагай было обнаружено еще одно количество похищенного зерна, вывезенное тремя днями ранее. Общий вес украденного составил 54 тонны. Ущерб оценивается примерно в 6,5 млн тенге". Пресс-служба ДП Костанайской области

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Среди подозреваемых – сотрудник агрофирмы и житель пос. Новоселовка.

"Расследование проводится при тесном взаимодействии с прокуратурой района – правоохранительные органы работают совместно, чтобы установить всех участников преступления". Пресс-служба ДП Костанайской области

По словам исполнительного директора ТОО "Агрофирма Диевская" Олега Даниленко, к хищению могли быть причастны и другие сотрудники. Он выразил надежду на объективное расследование и справедливое рассмотрение дела. В целях недопущения подобных случаев на предприятии планируется усилить меры безопасности: установить камеры видеонаблюдения, активизировать мониторинг транспорта и проводить профилактические беседы с персоналом.

В полиции подчеркивают:

"Все виновные понесут уголовную ответственность в соответствии с принципом "Закон и порядок". Борьба с хищениями в аграрной сфере остается под особым контролем".

