25 тонн пшеницы пытались похитить в Акмолинской области

Полицейские пресекли хищение 25 тонн пшеницы в Акмолинской области. Во время проверки правоохранители нашли у 49-летнего водителя грузовика незарегистрированное травматическое оружие, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают полицейские, информацию о том, что в Акмолинской области украли 25 тонн пшеницы, поступила сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью.

Полицейским удалось установить КамАЗ, перевозивший без документов пшеницу. Во время проверки правоохранители обнаружили у 49–летнего водителя грузовика незарегистрированное травматическое оружие.



"Водителя с грузовой автомашиной нанял 36–летний агроном одного из местных ТОО, который позже тоже был установлен полицейскими. Директор ТОО даже не имел представления, что у него творится на предприятии – совершается хищение. По данным фактам полицейские начали досудебное производство по статье 188 УК РК "Кража". ДП Акмолинской области

Водителю грузовика также грозит уголовная ответственность. На него заведено уголовное дело по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Накануне мы сообщали о том, что в Казахстане ввели запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортом.

Министерство сельского хозяйства пояснило, что запрет не коснется пшеницы, импортированной вагонами в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий. Запрет также не затрагивает транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана.