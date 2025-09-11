На перекрестке в Алматы произошли два ДТП

Ночью 12 сентября на пересечении пр. Абылай хана – ул. Айтеке би произошло два дорожно-транспортных происшествия, сообщает Zakon.kz.

По пр. Абылай хана в северном направлении стоял припаркованный автомобиль Hyundai Accent, попутно которому в северном направлении двигался автомобиль Mercedes Е-class. Со слов очевидцев, он двигался на высокой скорости и в какой-то момент, водитель потеряв управление, врезается в припаркованный Hyundai Accent. После столкновения он еще пролетел более 50 м.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадал водитель, который находился в Hyundai Accent.

Фото: Zakon.kz

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, где спустя час произошло второе ДТП.

Фото: Zakon.kz

В нем столкнулись Mercedes S-класса и минивэн Toyota Estima, который двигался по пр. Абылай хана в южном направлении, а Mercedes направлялся по ул. Айтеке би в западном направлении.

Фото: Zakon.kz

Водитель Mercedes не уступая дорогу выехал на перекресток, где произошло жесткое столкновение после чего оба автомобиля вылетели с дороги. Mercedes залетел на тротуар через бордюр, а минивэн через бордюр вылетев с дороги снес дорожные знаки и остановился на газоне.

Фото: Zakon.kz

В результате второго ДТП никто не пострадал.

