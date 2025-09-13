Муж с женой попали в серьезное ДТП в нижней части Алматы
Как удалось выяснить корреспонденту Zakon.kz, автомобиль Chevrolet Cruze двигался в восточном направлении. На изгибе дороги водитель по невыясненным причинам не вошел в поворот и продолжил движение прямо. На его пути оказался припаркованный у обочины автокран МАЗ.
Фото: Zakon.kz
Судя по обстоятельствам, машина даже не успела затормозить и на полном ходу влетела под тяжелую технику.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В салоне находились муж и жена. В результате сильного удара оба получили травмы. Их доставили в 4-ю городскую больницу, где врачи оказывают необходимую помощь.
Фото: Zakon.kz
На месте аварии работают сотрудники полиции. Они оформляют материалы происшествия и выясняют причины, по которым автомобиль не справился с управлением.
Ночью 12 сентября на пересечении пр. Абылай хана – ул. Айтеке би в Алматы произошло два дорожно-транспортных происшествия.