Муж с женой попали в серьезное ДТП в нижней части Алматы

13 сентября 2025 года в Алматы на пересечении улицы Бекмаханова и проспекта Суюнбая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Как удалось выяснить корреспонденту Zakon.kz, автомобиль Chevrolet Cruze двигался в восточном направлении. На изгибе дороги водитель по невыясненным причинам не вошел в поворот и продолжил движение прямо. На его пути оказался припаркованный у обочины автокран МАЗ.

Фото: Zakon.kz

Судя по обстоятельствам, машина даже не успела затормозить и на полном ходу влетела под тяжелую технику.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В салоне находились муж и жена. В результате сильного удара оба получили травмы. Их доставили в 4-ю городскую больницу, где врачи оказывают необходимую помощь.

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они оформляют материалы происшествия и выясняют причины, по которым автомобиль не справился с управлением.

Ночью 12 сентября на пересечении пр. Абылай хана – ул. Айтеке би в Алматы произошло два дорожно-транспортных происшествия.