Опасные тротуары: самокатчики устроили кулачный бой в Алматы

Самокатчики не перестают быть героями новостных лент. На этот раз два самокатчика не поделили дорогу на перекрестке Абая и Момышулы в Алматы. Мужчины не смогли словесно решить конфликт и тогда в ход пошли кулаки, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента опубликовали в социальных сетях. Если одни комментаторы после просмотра предлагают кардинально решать проблему отменой данного вида транспорта. То другие считают: "Дело в нашем менталитете, обществе и инфраструктуре".

Корреспондент Zakon.kz обратился с запросом в пресс-службу городского Департамента полиции (ДП). В ведомстве подчеркнули, что по данному факту Управлением полиции Ауэзовского района проводится проверка.

"Участники конфликта, устроенного на тротуаре, будут задержаны и привлечены к ответственности по всей строгости закона. Действиям каждого из них будет дана принципиальная правовая оценка". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Стражи порядка в очередной раз заявляют, что подобные нарушения порядка считаем недопустимыми и будем пресекать решительно.

К сожалению, происшествия с участием самокатчиков происходят на регулярной основе. К примеру, 2 сентября в Алматы двое подростков на самокате наехали на коляску с младенцем. К счастью, малыш не пострадал.

А 9 сентября полиция города отчиталась о ситуации с электросамокатами на дорогах.

В рамках масштабных рейдовых мероприятий за сутки выявили более 800 (с начала года выявлено более 16 тысяч) нарушений законодательства о дорожном движении, допущенных пользователями самокатов, в том числе:

489 фактов несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (ст. 620 КоАП);

237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (ст. 615 КоАП);

11 фактов неисполнения родителями мер по обеспечению безопасности детей (ст. 127 КоАП);

47 нарушений правил благоустройства (ст. 505 КоАП);

23 факта загрязнения мест общего пользования (ст. 434-2 КоАП).

Примечательно, что президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу, заявил, что законодательные изменения не помогли избавиться от проблемы с электросамокатами – казахстанцы все еще подвергаются опасности.