#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.2
629.64
6.34
События

Опасные тротуары: самокатчики устроили кулачный бой в Алматы

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 12:17 Фото: Zakon.kz
Самокатчики не перестают быть героями новостных лент. На этот раз два самокатчика не поделили дорогу на перекрестке Абая и Момышулы в Алматы. Мужчины не смогли словесно решить конфликт и тогда в ход пошли кулаки, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента опубликовали в социальных сетях. Если одни комментаторы после просмотра предлагают кардинально решать проблему отменой данного вида транспорта. То другие считают: "Дело в нашем менталитете, обществе и инфраструктуре".

Корреспондент Zakon.kz обратился с запросом в пресс-службу городского Департамента полиции (ДП). В ведомстве подчеркнули, что по данному факту Управлением полиции Ауэзовского района проводится проверка.

"Участники конфликта, устроенного на тротуаре, будут задержаны и привлечены к ответственности по всей строгости закона. Действиям каждого из них будет дана принципиальная правовая оценка".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Стражи порядка в очередной раз заявляют, что подобные нарушения порядка считаем недопустимыми и будем пресекать решительно.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 12:17
В Алматы самокатчик выбил глаз прохожему после замечания

К сожалению, происшествия с участием самокатчиков происходят на регулярной основе. К примеру, 2 сентября в Алматы двое подростков на самокате наехали на коляску с младенцем. К счастью, малыш не пострадал.

А 9 сентября полиция города отчиталась о ситуации с электросамокатами на дорогах.

В рамках масштабных рейдовых мероприятий за сутки выявили более 800 (с начала года выявлено более 16 тысяч) нарушений законодательства о дорожном движении, допущенных пользователями самокатов, в том числе:

  • 489 фактов несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (ст. 620 КоАП);
  • 237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (ст. 615 КоАП);
  • 11 фактов неисполнения родителями мер по обеспечению безопасности детей (ст. 127 КоАП);
  • 47 нарушений правил благоустройства (ст. 505 КоАП);
  • 23 факта загрязнения мест общего пользования (ст. 434-2 КоАП).

Примечательно, что президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу, заявил, что законодательные изменения не помогли избавиться от проблемы с электросамокатами – казахстанцы все еще подвергаются опасности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанец протащил собаку на цепи за машиной: полиция отреагировала замечанием и штрафом
События
12:17, Сегодня
Казахстанец протащил собаку на цепи за машиной: полиция отреагировала замечанием и штрафом
О важном изменении в аэропорту Алматы предупредили пассажиров
События
11:13, Сегодня
О важном изменении в аэропорту Алматы предупредили пассажиров
В Грузии арестовали казахстанца, скрывавшегося от Интерпола 6 лет: в чем его обвиняют
События
10:04, Сегодня
В Грузии арестовали казахстанца, скрывавшегося от Интерпола 6 лет: в чем его обвиняют
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: