Происшествия

В Астане автомобиль влетел в жилой дом около школы

в Астане автомобиль влетел в жилой дом около школы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 18:36 Фото: скриншот видео
В соцсети распространилось видео, на котором видно, как автомобиль влетел в здание недалеко от школы №111. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Астаны.

В ведомстве подтвердили, что водитель автомобиля Nissan во дворе дома по проспекту Туран не учел гололед и, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части.

"Машина, проехав через бордюр и зеленые насаждения, допустила наезд на облицовку здания. В результате ДТП пассажир автомобиля Nissan был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи", – рассказали в полиции.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что дети погибли в серьезном ДТП на трассе Атырау – Уральск.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Частный дом загорелся в горах Алматы
18:25, 25 июня 2025
Частный дом загорелся в горах Алматы
Журналиста Лукпана Ахмедьярова задержали в Астане
20:24, 10 апреля 2025
Журналиста Лукпана Ахмедьярова задержали в Астане
Перерезал себе горло: в аэропорту Алматы вновь предотвратили трагедию
19:28, 29 августа 2025
Перерезал себе горло: в аэропорту Алматы вновь предотвратили трагедию
Последние
Популярные
