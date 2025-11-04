В Астане автомобиль влетел в жилой дом около школы

В соцсети распространилось видео, на котором видно, как автомобиль влетел в здание недалеко от школы №111. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Астаны.

В ведомстве подтвердили, что водитель автомобиля Nissan во дворе дома по проспекту Туран не учел гололед и, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части.

"Машина, проехав через бордюр и зеленые насаждения, допустила наезд на облицовку здания. В результате ДТП пассажир автомобиля Nissan был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи", – рассказали в полиции.

По данному факту проводится проверка.

