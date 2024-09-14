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Шестиклассник ранил ножом двух школьников в Павлодаре

школа, дети, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 09:59 Фото: Instagram/rupr.pvlshakeneva
Ученик шестого класса в Павлодаре ранил ножом двух ровесников. Дети ничего не сказали родителям и вернулись домой, пропустив занятия в школе, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте, который случился с учениками школы № 21, рассказала региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева:

"Согласно предоставленной информации, ЧП имело место 11 сентября вблизи магазина "Эрзи" в обеденное время. Один из учеников 6 класса нанес колотые ранения складным ножом двум учащимся".

Вечером того же дня школьники пожаловались родителям и обратились за медицинской помощью в областную детскую больницу, где на их раны наложили швы.

"12 сентября родители обратились в администрацию школы, которая сообщила о случившемся в отдел образования и вызвала полицию. 13 сентября на внеочередном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вынесли решения и рекомендации как в отношении законного представителя шестиклассника, виновного в ЧП, так и в отношении администрации школы", – добавила Шакенева.

В настоящее время здоровью пострадавших детей ничего не угрожает, они приступили к занятиям. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в начале учебного года во время драки погиб ученик 9 класса из Актюбинской области. Трагедия произошла 2 сентября 2024 года в Темирском районе в селе Кенесту.

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