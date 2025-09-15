#АЭС в Казахстане
Происшествия

Свалка полыхает в Алматинской области: кадры с места ЧП

пожар, свалка, Алматинская область, мусор , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 20:40 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области с самого утра 15 сентября тушат огромный пожар на территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Али, города Алатау. Zakon.kz публикует кадры с места пожара.

По данным МЧС, пострадавших нет. На месте проводится рекультивация земли, засыпка территории грунтом и тушение очагов пожара.

Фото: Zakon.kz

К ликвидации возгорания привлечены силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов и Департамента полиции.

Фото: Zakon.kz

Из-за сложных условий спасатели организовали бесперебойную подачу воды с использованием автонасосного рукавного автомобиля. Воду берут непосредственно из реки Терен-Кара, что обеспечивает стабильный напор и позволяет направлять струи прямо к очагам огня.

Фото: Zakon.kz

Причины пожара устанавливаются.


Ранее мы писали, что возгорание произошло, несмотря на недавний дождь и прохладную погоду.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
