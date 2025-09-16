Жители в тумане: как дышится "соседям" горевшей свалки в Алматинской области

Вчера, 15 сентября, в регионе с самого утра боролись с пожаром на территории полигона твердых бытовых отходов. По состоянию на сегодня, 16 сентября, открытый огонь ушел, а дым остался. Zakon.kz делится кадрами с места событий.

Так свалка выглядела вчера вечером:

Фото: Zakon.kz

На месте проводилась рекультивация земли, засыпка территории грунтом и тушение.

Из-за сложных условий спасатели организовали бесперебойную подачу воды с использованием автонасосного рукавного автомобиля. Воду брали непосредственно из реки Терен-Кара, что должно было обеспечивать стабильный напор и позволять направлять струи прямо к очагам.

Впрочем, пламя – по крайней мере, людского негодования – так и не утихло.

С утра соцсети стали разрывать тревожные сообщения: ядовитый смрад взял в заложники село Отеген-Батыр!

Впрочем, уже к послеобеденному времени небо над селом прояснилось, а воздух, если и пах газами, то выхлопными. Все – благодаря переменившемуся ветру.

Но стоило проехать чуть дальше...

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Скажем так. Если Отеген-Батыру повезло с добрым-ласковым ветром перемен, то селу Байсерке достались ветра потерь, не иначе.

"У нас даже школу отменили из-за дыма. Первая смена отучилась, а вторую отменили, потому что гарь в школе стоит. Вчера не очень чувствовалось, а сегодня прям с самого раннего утра. Сестренка на работу рано уходила, говорит, мол, прям сильно гарью пахнет", – рассказала местная жительница Фаина.

Отметим, что в самой названной женщиной девятой школе нас заверили: переход на удаленку связан вовсе не с крепким помойным духом, а с отключением воды.

Фото: Zakon.kz

"Не знаю, что и сказать. С утра чувствовали. Вчера, кстати, так не было, хотя оранжевое зарево мы видели издали", – поделилась с нами другая прохожая, Гульнар.

В селе Али люди отмучались вчера, причем в лучших традициях знаменитого шедевра мультипликации.

Фото: Zakon.kz

"Туман был. Видимость очень плохая. Запах тошнотворный. Сегодня – если только рано утром слегка пахло. Но это ни в какое сравнение со вчерашним днем не идет", – считает местный водитель автобуса.

Непосредственно на свалке – будто по мусорным кучам спускается лавина. Подгоняемая потоками воздуха, завеса тянется вдаль на многие километры...

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Однако самое интересное началось по возвращении в Алматы. Упомянутая роза ветров коварно повернулась к одним лепестками, к другим шипами. Еще на подступах к городу в воздухе можно было уловить знакомые до першения в горле амбре и – до желания протереть глаза – хмарь. Например, видите ли вы горы на фото ниже?

Фото: Zakon.kz

А они есть.

К слову. В горных районах люди тоже почувствовали эффект мусорки. Дошло до того, что по соседским чатам распространяют сообщения с просьбой не жечь шины.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Теперь наша, алматинцев, очередь задаваться философским вопросом: если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане? Или ситуацию спасет начавшийся дождь?

А между тем пожар на мусорном полигоне бушует не впервые...