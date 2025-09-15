В Алматинской области загорелся мусорный полигон
Фото: Zakon.kz
Утром 15 сентября в Алматинской области загорелся мусорный полигон. Специальный корреспондент Zakon.kz запечатлел кадры с места происшествия, сообщает Zakon.kz.
Как можно заметить на снимках, дым от этого пожара глубоко, на несколько километров, уходит в Алматинскую область.
Это прослеживается по черному, густому шлейфу.
Фото: Zakon.kz
В округе стоит сильный запах гари.
Фото: Zakon.kz
Возгорание произошло, несмотря на недавний дождь и прохладу.
Фото: Zakon.kz
