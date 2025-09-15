#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Алматинской области загорелся мусорный полигон

Пожар в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 06:59 Фото: Zakon.kz
Утром 15 сентября в Алматинской области загорелся мусорный полигон. Специальный корреспондент Zakon.kz запечатлел кадры с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как можно заметить на снимках, дым от этого пожара глубоко, на несколько километров, уходит в Алматинскую область.

Это прослеживается по черному, густому шлейфу.

Фото: Zakon.kz

В округе стоит сильный запах гари.

Фото: Zakon.kz

Возгорание произошло, несмотря на недавний дождь и прохладу.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул и взорвался в Шымкенте: пострадал человек.

Аксинья Титова
