Утром 15 сентября в Алматинской области загорелся мусорный полигон. Специальный корреспондент Zakon.kz запечатлел кадры с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как можно заметить на снимках, дым от этого пожара глубоко, на несколько километров, уходит в Алматинскую область.

<br>

Это прослеживается по черному, густому шлейфу.

Фото: Zakon.kz

В округе стоит сильный запах гари.

Фото: Zakon.kz

Возгорание произошло, несмотря на недавний дождь и прохладу.

Фото: Zakon.kz

