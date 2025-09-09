19-летнего парня убили в ночном клубе Астаны

Драка в одном из ночных клубов Астаны закончилась убийством 19-летнего парня. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, которые распространяют в социальных сетях, трагедия произошла в прошедшее воскресенье, 7 сентября 2025 года.

Известно, что между посетителями увеселительного заведения произошел конфликт, переросший в драку.

"19-летний молодой человек получил ножевое ранение и скончался на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие". Пресс-служба ДП Астаны

Также на запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе департамента заявили, что подозреваемого уже задержали и водворили в изолятор временного содержания (ИВС) ДП Астаны.

1 сентября 2025 года в Таразе между подростками возникла ссора. Во время конфликта один из школьников получил ножевое ранение и скончался.