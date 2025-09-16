#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Алматы машина скорой помощи протаранила легковушку: есть пострадавшие

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 05:55 Фото: Zakon.kz
В Алматы ночью 16 сентября автомобиль скорой помощи и Audi 100 стали участниками дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

Audi двигался по ул. Мамбетова в южном направлении, а автомобиль скорой помощи экстренно двигался в инфекционную больницу по улице вдоль Большого Алматинского канала в западном направлении.

Фото: Zakon.kz

С включенными мигалками автомобиль скорой помощи выехал на запрещающий ему сигнал светофора. В это время Audi на разрешающий сигнал. В результате выезда двух машин, скорая помощь протаранила легковушку, протащив ее несколько метров.

Фото: Zakon.kz

Весь удар пришелся на водителя Audi. Соответственно, он и пострадал. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

Фото: Zakon.kz

Также пострадала женщина – мать ребенка, которого везли в больницу. Она ехала в качестве сопровождающей.

Фото: Zakon.kz

В результате этого столкновения женщину также госпитализировали, а ее ребенка дальше повезли в инфекционную больницу.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые оформляют это происшествие.

Ранее из-за ДТП с грузовиком был поврежден надземный газопровод в Алматы. Без газа остались 50 домов и санаторий "Коктем".

Фото Алия Абди
Алия Абди
