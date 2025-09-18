#АЭС в Казахстане
Происшествия

Квартиры, пострадавшие при пожаре в Астане, отремонтируют за счет собственника кафе

Пожар в кафе KaRima, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 08:24 Фото: акимат города Астаны
18 сентября поступил вызов о возгорании в кафе KaRima, расположенного на первом этаже 8-этажного ЖК по ул. Достык, 12/1. Акиматом совместно с ДЧС и ДП города на месте оперативно был создан штаб. Благодаря слаженным действиям ДЧС и ДП пожар был оперативно ликвидирован.

Жертв и раненых нет. Причина возгорания устанавливается.

Фото: акимат города Астаны

В результате пожара пострадало 8 квартир. Для жителей организовано временное размещение в гостиницах города. А также будет оказана всесторонняя помощь.

Фото: акимат города Астаны

В течение суток будут начаты работы по ремонту пострадавших квартир и восстановлению фасада за счет средств собственников кафе KaRima.

Фото: акимат города Астаны

При всех аналогичных случаях местные органы власти принимают все необходимые меры по оперативной ликвидации последствий пожара.

Фото: акимат города Астаны

Айсулу Омарова
