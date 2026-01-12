#Казахстан в сравнении
Происшествия

Пожар охватил кафе в Таразе

Фото: пресс-служба МЧС РК
12 января на пульт "112" ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о возгорании кровли неработающего летнего кафе в микрорайоне Акбулак (1) города Тараза, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства подразделений департамента.

"Силами сотрудников МЧС пожар ликвидирован в кратчайшее время. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что во время пожара в СКО погибли отец и сын.

