В Алматы из-за пожара в квартире эвакуировали 17 человек

Фото: freepik

В ДЧС Алматы сообщили о пожаре, который произошел на втором этаже 13-ти этажного жилого дома по ул. Утепова Бостандыкского района 20 февраля в 01:53, передает Zakon.kz

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