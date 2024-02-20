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В Алматы из-за пожара в квартире эвакуировали 17 человек

В Алматы из-за пожара в квартире эвакуировали 17 человек Фото: freepik
В ДЧС Алматы сообщили о пожаре, который произошел на втором этаже 13-ти этажного жилого дома по ул. Утепова Бостандыкского района 20 февраля в 01:53, передает Zakon.kz

Огнеборцами при помощи спасательного колпака спасено 2 человека, эвакуировано 15 человек.

 В 02:39 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Принятыми мерами отстояли от пожара соседние квартиры.

Были задействованы 35 человек личного состава, 11 единицы техники ДЧС, экстренные службы взаимодействия города.

Ранее сообщалось, что во время пожаров в Акмолинской и Атырауской областях в частных жилых домах погибли два человека.

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

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Два человека погибли во время пожаров в Акмолинской и Атырауской областях
Елена Вебер
Алматы
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