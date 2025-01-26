Хозяин квартиры в Астане пострадал из-за пожара

Сотрудники МЧС РК 26 января вновь выезжали на пожар, который случился в квартире, расположенной на высоком этаже. Пострадал хозяин жилья, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в Сарыаркинском районе Астаны по улице Бейбарыс Султан, где загорелась квартира, расположенная на девятом этаже высотного дома.

"Благодаря принятым оперативным мерам удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры. Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Причина – устанавливается", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Хозяина квартиры, 1970 года рождения, передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Утром, 26 января, в Астане подобный пожар случился в высотном доме в одной из квартир на десятом этаже. Сотрудники МЧС спасли пятерых человек.