Протаранила на полном ходу: женщина-пассажир погибла в ДТП в Алматы

В Алматы сегодня, 18 апреля 2025 года, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улиц Шоссейная и Бурундайская. Столкнулись фура Volvo, смарт-кроссовер Chery Tiggo 4 Pro и легковушка Volkswagen Polo.

Фото: Zakon.kz

По ул. Бурундайская в западном направлении двигалась фура Volvo, которая повернула налево, на ул. Шоссейная. В это время ей навстречу по ул. Шоссейная с правым поворотом на ул. Бурундайская двигался Volkswagen Polo. А по ул. Шоссейная в южном направлении ехал Chery Tiggo 4 Pro, который поворачивал налево, на ул. Бурундайская. Но на его пути был дорожный знак "Уступи дорогу". Водитель Chery выехал на перекресток, проигнорировав дорожный знак, и его на полном ходу протаранила фура. После Chery откинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП погибла пассажирка Chery, на которую пришелся основной удар. Также пострадали водитель этого авто и второй пассажир. Их доставили в ближайшую больницу.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты, дознаватели. Они выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отметим, что на данном участке дороги из-за аварии образовались жуткие пробки.

Фото: Zakon.kz

Видео с места аварии

Подробностями ДТП поделились в пресс-службе Департамента полиции Алматы:

"Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 10:50 в Алатауском районе Алматы. Водитель автомашины марки Chery, управляя и следуя по ул. Шоссейная в южном направлении, на пересечении с ул. Бурундайская при наличии дорожного знака 2.4 "Уступи дорогу" выехал на перекресток и допустил столкновение с автомашиной марки Volvo с прицепом, который следовал по ул. Бурундайская на запад. После столкновения Chery, продолжив движение, допустила столкновение с автомашиной марки Volkswagen Polo. Эта автомашина следовала по ул. Бурундайская в восточном направлении. В результате ДТП погибла женщина-пассажир из Chery, а водителя и второго пассажира госпитализировали. По факту ДТП, повлекшего смерть человека, Управлением дознания Департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы".

Утром 18 апреля 2025 года в Алматы на пересечении улиц Райымбека и Ашимова произошло ДТП, повлекшее серию других столкновений. Подробнее об алматинской "Санта-Барбаре" можете прочитать по ссылке.