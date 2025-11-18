#АЭС в Казахстане
Происшествия

На трассе Алматы – Конаев легковушка на полном ходу снесла "Газель" дорожной службы

На трассе Алматы – Усть-Каменогорск на видео попало жесткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в соцсетях кадрах легковушка в последний момент пытается объехать стоящую посреди дороги "Газель", но цепляет ее. В итоге оба авто отбросило в стороны, на месте остался лишь мужчина, стоявший рядом с сигнальным конусом, его чудом не задело.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области рассказали, что ДТП произошло на 1059-м км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск.

"Сотрудниками полиции привлечен к ответственности водитель, допустивший дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что водитель Toyota Camry, двигаясь в южном направлении в сторону Алматы, столкнулся со служебной автомашиной дорожной ремонтной службы, осуществлявшей нанесение разметки. В результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения", – прокомментировали в ДП.

Водителя легковушки после осмотра медработниками отпустили домой.

17 ноября на трассе в ЗКО столкнулись Toyota Camry и Volkswagen Sharan, в результате происшествия восемь человек погибли на месте.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
