Крупный пожар в Астане: кадры, площадь и комментарий МЧС
Фото: Telegram/qr_tjm
В Астане сегодня, 25 сентября 2025 года, произошел крупный пожар – загорелась кровля складского помещения. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК показали кадры с места происшествия, назвали площадь и заявили о ликвидации, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что загорелась кровля складского помещения, расположенного по ул. Толстого в районе Байконыр.
Фото: Telegram/qr_tjm
"На месте происшествия оперативно работают пожарные расчеты. Производится проливка и разборка конструкций для исключения скрытых очагов тления. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей открытое горение локализовано, что позволило избежать распространения огня на соседние постройки", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС РК в 12:29.
Через 50 минут в ведомстве заявили, что пожар ликвидирован на площади 280 кв. м.
"Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается".Пресс-служба МЧС РК
На месте происшествия были задействованы около 50 сотрудников и 14 единиц техники.
Фото: Telegram/qr_tjm
24 сентября 2025 года в Алматы сгорело кафе фастфуда. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript