Крупный пожар в Астане: кадры, площадь и комментарий МЧС

В Астане сегодня, 25 сентября 2025 года, произошел крупный пожар – загорелась кровля складского помещения. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК показали кадры с места происшествия, назвали площадь и заявили о ликвидации, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что загорелась кровля складского помещения, расположенного по ул. Толстого в районе Байконыр.

Фото: Telegram/qr_tjm

"На месте происшествия оперативно работают пожарные расчеты. Производится проливка и разборка конструкций для исключения скрытых очагов тления. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей открытое горение локализовано, что позволило избежать распространения огня на соседние постройки", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС РК в 12:29.

Через 50 минут в ведомстве заявили, что пожар ликвидирован на площади 280 кв. м.

"Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается". Пресс-служба МЧС РК

На месте происшествия были задействованы около 50 сотрудников и 14 единиц техники.

Фото: Telegram/qr_tjm

24 сентября 2025 года в Алматы сгорело кафе фастфуда. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.