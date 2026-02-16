Крышу торгового центра сорвало ветром в Мангистауской области

Порывистый ветер сорвал крышу торгового центра в Мангистауской области. Инцидент произошел 16 февраля 2026 года в селе Баскудук Мунайлинского района, передает Zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, на месте происшествия работают спецслужбы региона. По данным регионального департамента по ЧС, скорость ветра составляла 8-14 метров в секунду, метеоусловия характеризовались как малооблачные, без осадков.

Площадь поврежденной кровли составила около 100 квадратных метров. Общая площадь здания – 612 квадратных метров.

"В результате инцидента повреждены два припаркованных автомобиля и один столб уличного освещения. Жертв и пострадавших нет. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", – говорится в сообщении.

На место выехали силы ДЧС: пять человек личного состава и две единицы техники.

Похожий случай произошел в начале февраля в Конаеве. Тогда местные жители активно публиковали кадры с последствиями ураганного ветра.