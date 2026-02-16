#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Происшествия

Крышу торгового центра сорвало ветром в Мангистауской области

Ветер сорвал крышу ТЦ в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 20:25 Фото: скриншот видео
Порывистый ветер сорвал крышу торгового центра в Мангистауской области. Инцидент произошел 16 февраля 2026 года в селе Баскудук Мунайлинского района, передает Zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, на месте происшествия работают спецслужбы региона. По данным регионального департамента по ЧС, скорость ветра составляла 8-14 метров в секунду, метеоусловия характеризовались как малооблачные, без осадков.

Площадь поврежденной кровли составила около 100 квадратных метров. Общая площадь здания – 612 квадратных метров.

"В результате инцидента повреждены два припаркованных автомобиля и один столб уличного освещения. Жертв и пострадавших нет. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", – говорится в сообщении.

На место выехали силы ДЧС: пять человек личного состава и две единицы техники.

Похожий случай произошел в начале февраля в Конаеве. Тогда местные жители активно публиковали кадры с последствиями ураганного ветра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Смертельная ссора: мужчина погиб от ножевого ранения в СКО
21:14, Сегодня
Смертельная ссора: мужчина погиб от ножевого ранения в СКО
Выстрелы прозвучали ночью в селе в Мангистауской области
12:57, 10 января 2026
Выстрелы прозвучали ночью в селе в Мангистауской области
Шквальный ветер сорвал крышу колледжа в Костанайской области
22:07, 05 июня 2024
Шквальный ветер сорвал крышу колледжа в Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
21:07, Сегодня
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Молодёжная команда "Барыса" сотворила громкую сенсацию в матче МХЛ
20:48, Сегодня
Молодёжная команда "Барыса" сотворила громкую сенсацию в матче МХЛ
Жена Шавката Рахмонова не признаёт вину в смертельном ДТП
20:19, Сегодня
Жена Шавката Рахмонова не признаёт вину в смертельном ДТП
Вратарь сборной Казахстана отстоял "на ноль" в матче за европейский клуб
19:54, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана отстоял "на ноль" в матче за европейский клуб
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: