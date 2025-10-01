Три дома уничтожил пожар под Алматы: сгорели женщина и грудной ребенок

В Алматинской области рано утром 1 октября 2025 года произошел пожар, унесший две жизни, сообщает Zakon.kz.

Видео с полыхающими домами появилось в соцсетях. Сообщалось, что это произошло около 6:00.

"Женщина и грудной ребенок сгорели зaживо, мужчину с 70% ожогов доставили в больницу", – говорится в описании.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) сообщили, что чрезвычайное происшествие случилось в селе Кенена Азербаева по улице Егемендик Илийского района.

"Произошел пожар в трех частных жилых домах, рассчитанных на двух владельцев каждый, а также прилегающих хозяйственных постройках. По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Из-за позднего сообщения о происшествии пожар успел развиться. Тушение осложнялось высокой температурой, сильным задымлением и конструктивными особенностями строений (каркасно-камышитовый дом). Также дополнительные трудности создали узкие проезды, плотные застройки, где расстояние между постройками 1,5-2 метра. На месте пожара были обнаружены два тела. Один человек госпитализирован с ожогами", – сообщили в ДЧС.

Общая площадь пожара составила 448 кв. м. Во время тушения из зоны горения вынесли четыре газовых баллона.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

К тушению огня привлекали силы и средства ДЧС Алматинской области и города Алматы: 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

24 сентября 2025 года в Балхаше известные супруги-врачи трагически погибли при пожаре в своем доме.