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Ребенка госпитализировали после аварии на пешеходном переходе в Степногорске

Ребенка госпитализировали после аварии на пешеходном переходе в Степногорске Фото: Zakon.kz
13-летнюю жительницу Степногорска сбили на пешеходном переходе. Девочку госпитализировали с травмами в больницу, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 24 ноября на "зебре" у торгового центра "Казахстан" в Степногорске. 13-летняя девочка переходила дорогу в положенном месте, когда на нее наехал водитель автомобиля Škoda Octavia, передает 716kz.

"Предварительно установлено, что водитель автомашины марки Škoda Octavia на пешеходном переходе совершил наезд на девочку, 2010 года рождения. В настоящее время пострадавшая находится в больнице". Пресс-служба департамента полиции Акмолинской области

Полицейские начали расследование по части 2 статьи 345 уголовного кодекса РК, "Нарушение правил дорожного движение, повлекшее причинение вреда здоровью".

25 ноября жительницу Актау сбили на пешеходном переходе на глазах патрульных.

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Мария Мельникова
Акмолинская область Степногорск
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